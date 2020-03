‘Over een hindernisbaan naar de afvalcontainer’

Bij de meeste appartementencomplexen in Etten-Leur moeten de bewoners al een tijd naar buiten om hun afval naar de ondergrondse container te brengen. Bij de paar complexen waar dat nog niet het geval is, wordt dat systeem binnenkort ingevoerd. Onder meer bij het appartementencomplex Rontomme, waar Netten voorzitter is van de Vereniging van Eigenaren.

Het complex staat recht tegenover het stadskantoor, ingeklemd tussen Raadhuisplein, Markt en Markthof. Een seniorencomplex met een behoorlijk hoge gemiddelde leeftijd: ,,Ik ben met mijn 67 jaar een jonkie”, zegt Netten.

De bewoners van de 60 appartementen brengen hun afval nu nog weg ín het gebouw. Dat heeft vijf ingangen; naast vier van die ingangen ligt ook een toegang tot de ruimtes waar het afval wordt verzameld. Zo hoeven de meeste bewoners letterlijk maar één stap buiten de deur te zetten om hun afval weg te brengen. Daarna staan ze in een gangetje dat leidt naar een ruimte waarin drie containers staan: een voor restafval, een voor papier en een voor gft-afval.

Veel inwoners lopen volgens Netten een paar keer per week met een klein zakje naar die ruimtes, omdat ze vanwege hun leeftijd of gezondheidsproblemen niet in staat zijn met zware zakken of bakken papier te sjouwen. En nu gaat dat prima, omdat de afvalruimte dichtbij en goed bereikbaar is.

De Vereniging van Eigenaren is bang dat dat lastiger wordt, als de inpandige ruimte wordt vervangen door een inzamelpunt aan de Roosendaalseweg. ,,Ik vind het eigenlijk een asociaal plan, tegenover de oudere bewoners.”

De zorgen zijn bekend

De gemeente Etten-Leur weet dat de bewoners van Rontomme zich zorgen maken over de veranderingen, laat een woordvoerster weten. ,,De zorgen om de oudere medebewoners zijn ons bekend en daar letten we op.”

Maar, zo voegt ze daaraan toe: de ervaring leert dat mensen toch vaak zelf een oplossing vinden, voor dit specifieke afvalprobleem. ,,In 2012 zijn er op ongeveer 65 hoogbouwlocaties, waaronder ook een aantal met voornamelijk oudere bewoners, ondergrondse containers geplaatst. Hierover zijn bij ons geen klachten bekend.”

,,De meeste van onze bewoners kunnen in die nieuwe situatie heus wel uit de voeten”, beaamt Netten. Het inzamelpunt ligt ook weer niet zó ver. Maar: er is toch een ‘flinke handvol’ buren voor wie het nieuwe inzamelpunt wel een struikelblok kan worden. ,,Sommige mensen hebben een erg beperkte mobiliteit. En niet iedereen heeft kinderen of kennissen die om de paar dagen kunnen helpen.”

Vanaf de ingang die het dichtstbij het nieuw geplande inzamelpunt komt, is het 100 meter lopen naar de nieuwe inzamelplek; vanaf de ingangen die het verste weg liggen bijna 200. ,,Dat zijn wel 200 meter door weer en wind, met verkeer, drempeltjes. Voor sommige van mijn buren is dat net een hindernisbaan.”

De gemeente hanteert een maximale afstand van 125 meter lopen naar inzamelpunten; uitzonderingen tot 200 meter zijn mogelijk, als het niet lukt dichterbij een container in te graven. Rontomme staat op de parkeergarage in het centrum en ligt aan een plein dat ook gebruikt wordt voor evenementen als de kermis.

Maatwerk mogelijk

Mochten er mensen in Rontomme wonen die door de wijzigingen écht in de problemen komen, dan zijn volgens de gemeentewoordvoerster oplossingen mogelijk. ,,We gaan dan met deze bewoners in gesprek en kijken samen welke maatwerkoplossing we gaan bieden aan deze personen. Denk bijvoorbeeld aan mogelijke ondersteuning vanuit de WMO.”