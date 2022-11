Ouderenzorg in de toekomst: ‘Misschien kan de kapper ook een rol spelen’

Jeu-de-bou­lers willen hun vier banen houden én een nieuw wijkgebouw in het hart van hun wijk in Et­ten-Leur

ETTEN-LEUR - De jeu-de-boulers van wijk Centrum-West laten zich horen. Ze willen bij elkaar blijven en op vier banen hun boules laten rollen. Verhuizen is prima, maar dan naar een nieuw gebouw op de plek waar nu de speeltuin is, in het hart van de wijk. Kan best, vinden ze.

7 november