Ouderen krijgen in Etten-Leur een opfriscursus over verkeersregels

ETTEN-LEUR - ,,Al die strepen op de weg, dat vind ik nou lastig", zegt Nel van den Dries. Ze is een van de deelnemers die zich vrijwillig heeft aangemeld voor een opfriscursus over het verkeer.

In wijkgebouw De Linde in Etten-Leur zijn zo'n vijfentwintig 60+’ers aanwezig bij de bijeenkomst die is georganiseerd door Veilig Verkeer Nederland. De deelnemers worden bijgespijkerd over vernieuwde regels en borden. ,,Ik ben heel blij dat jullie hier vrijwillig zijn", spreekt Corné Voesenek hen toe.

Rijschool Voesenek

,,Helaas is de mens nog steeds de grootste oorzaak van verkeersongevallen.” De rijschoolhouder is gevraagd om de cursus te geven. Veel van de aanwezigen hebben vroeger rijles gehad van zijn vader.

,,In deze theorieles gebruik ik veel lokale en regionale voorbeelden", zegt Voesenek. ,,Ik kan wel vertellen wat er in Groningen allemaal speelt, maar daar hebben de deelnemers hier niks aan.”

Rotondes

De opfriscursus is bedoeld voor weggebruikers die hun rijbewijs al jaren op zak hebben maar zich daarna nooit meer in de verkeersregels hebben verdiept. ,,Terwijl dat wel belangrijk is", zegt Voesenek. ,,Rotondes bestonden bijvoorbeeld vroeger nog niet.”

De cursus bestaat uit een verkeerskennistest die men thuis kan doen, twee bijeenkomsten en een praktijkrit met een rijinstructeur in de eigen auto. Ieder onderdeel is optioneel. Voesenek benadrukt dat er geen examen aan gebonden zit en dat niemand op de resultaten wordt afgerekend. De cursus is puur bedoeld als bijspijkerles over verkeerskennis.

ANWB-gids

Van den Dries heeft haar rijbewijs al 58 jaar. ,,Gehaald toen ik 18 was. Er is in de tussentijd zo veel veranderd, dat een opfrisles me niet verkeerd leek.” De Etten-Leurse heeft wat moeite met de betekenis van lijnen op de weg. ,,In de ANWB-gids stond het een tijd geleden duidelijk het verschil tussen de verschillende strepen uitgelegd. Dat stukje heb ik uitgeknipt en in het portier van de auto gelegd.”

Ze is niet de enige met een duidelijke vraag voor Voesenek. Zo wil iemand anders weten hoeveel meter van tevoren je de richtingaanwijzer aan moet zetten bij het nemen van een afslag en vraagt iemand of je even stil mag staan op de invoegstrook van de snelweg als je niet meteen tussen het verkeer past.