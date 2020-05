‘Ouderen, blijf zo lang en comfortabel mogelijk thuis wonen!’

,,Hoewel er momenteel best veel nieuw gebouwd wordt, geven veel van onze oudere klanten aan dat ze het liefst zo lang mogelijk zelfstandig in hun eigen huis, in hun eigen vertrouwde omgeving blijven wonen”, zegt Kees Konings, oprichter/eigenaar van het Centrum voor Wonen.

Geschikt

,,Niet alle woningen zijn daar geschikt voor, maar woningen zijn in veel gevallen wel tot in lengte der tijd geschikt te maken", vervolgt hij.

De gemeente heeft het Centrum voor Wonen om die reden opdracht gegeven om inwoners actief te informeren over de mogelijkheden om zo lang mogelijk in hun eigen huis te blijven wonen.

,,We willen inwoners er van bewust maken dat aanpassing van hun eigen woning nodig is om deze veilig en geschikt te maken om er zo lang mogelijk te kunnen blijven wonen.”

17.500 euro

De gemeente denkt dat het CVW ‘lokaal inmiddels wel bekend is’ en dat dit centrum veel inwoners kan bereiken met deze boodschap. Het CVW krijgt er 17.500 euro voor, bestemd om de komende twee jaar ouderen te informeren.

Konings beschikt over enkele vrijwilligers die een zogenaamde woonscan gaan uitvoeren. ,,Ze gaan bij de mensen langs en kijken bijvoorbeeld naar drempels, de breedte van deuren, of de slaapkamer naar beneden verplaatst en de badkamer aangepast kan worden", somt Konings op.

Bouwinspecteurs

Hij werkt daarvoor samen met het landelijk opererende Bouwinspecteurs, die een bouwkundige inspectie verrichten. ,,En voor de aanpassingen willen we zo veel mogelijk aannemers uit Etten-Leur inschakelen.”

In 2040 wonen er ruim 46.000 mensen in Etten-Leur. Het aantal 65-jarigen stijgt van 19 procent (nu) naar 28 procent in 2040 en het aantal eenpersoonshuishoudens stijgt van 29 procent naar 35 procent in 2040.

Rabobank

In het Centrum voor Wonen werkt Konings samen met de Rabobank, (financiën), Avoord (zorg), Trouw Juridische Dienstverlening (juridisch) en DuurSaam Etten-Leur (duurzaamheid).

Konings: ,,Tot op heden konden wij klanten echter onvoldoende helpen wanneer er vragen komen over het (technisch) aanpassen van woningen. Gelukkig kunnen we daar nu iets aan doen.”

Senioren