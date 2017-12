Oude tijden herleven bij reunië De Brouwer in Etten-Leur

Explosie bij woning in Etten-Leur, ap­par­te­men­ten­com­plex ontruimd

9 december ETTEN-LEUR - Zaterdagmiddag is er brand ontstaan in een appartementencomplex aan de Spletting in Etten-Leur. Volgens een omstander zijn er twee explosies te horen geweest in een van de woning in het complex. Het complex is uit voorzorg ontruimd.