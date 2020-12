Oude naam zat IVN-afdeling in de weg, dus komt er een nieuwe: Dintel- en Marklanden

ETTEN-LEUR /HALDERBERGE/WILLEMSTAD - De naam ‘IVN Etten-Leur en omstreken’ werkt niet, heeft het bestuur van de lokale IVN-afdeling geconcludeerd. Sterker nog: die naam werkt soms zelfs tégen de vereniging van natuurliefhebbers. ,,Want de mensen in het ‘en omstreken’, bijvoorbeeld in Halderberge, voelen zich meestal helemaal niet aangesproken.” Daarom gaat de afdeling vanaf 1 januari verder onder een andere naam: IVN Dintel- en Marklanden.

De naamswijziging moet ervoor zorgen dat de naam van deze IVN-afdeling beter weergeeft waar die actief is, zegt woordvoerster Irmgard Hemmerlé. ,,Wij richten ons op het stroomgebied van de Mark en Dintel en de gronden daar omheen: grofweg van Willemstad via de gemeente Halderberge naar Etten-Leur. Maar als mensen onze huidige naam horen, horen ze vooral dat ‘Etten-Leur'. Als we bijvoorbeeld met de politiek in Halderberge om tafel gingen - waar wij ook actief zijn - hadden zij vaak het gevoel dat wij ‘alleen voor Etten-Leur’ zijn. Daar wilden we vanaf. Het is door die naam soms echt lastig om ook mensen elders in ons werkgebied enthousiast te maken voor onze plannen.”

Quote Het is nu aan ons om die naam te gaan laden, ervoor te zorgen dat mensen er een gevoel bij krijgen

De naam ‘Mark- en Dintellanden’ vat in een korte zinsnede wél het hele werkgebied van haar IVN-afdeling samen, zegt Hemmerlé. ,,Al zullen de meeste mensen die deze naam horen ook niet meteen weten welk gebied we bedoelen. Maar het is nu aan ons om die naam te gaan laden, ervoor te zorgen dat mensen er een gevoel bij krijgen.”

Een eerste stap is de gratis wandelroute door de Dintel- en Marklanden die vanaf 1 januari beschikbaar is in de IVN Route App. ,,Zo kunnen mensen vast kennismaken met delen van het gebied, en daarbij in de app uitleg lezen over bijzondere plekjes en verschijnselen langs de route.”