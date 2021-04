Oud-wethouder Van Hal onthult officieel eerste steen nieuwbouw Nieuwe Nobelaer

De Liesbosweg in Et­ten-Leur ligt nu nog flink overhoop maar is straks weer een plaatje

8 april ETTEN-LEUR - De Liesbosweg in Etten-Leur is gedeeltelijk afgesloten tussen het Schoonhout en de Lage Vaartkant en dat duurt tot het eind van deze maand. Tot nu toe lopen de werkzaamheden voorspoedig en hebben de bewoners er niet veel last van.