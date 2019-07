Oud-wethouder Jan van Hal ontvangt bijzondere ‘Justus de Nobelaer’ en CDA-speld

Quote We willen Jan iets blijvends meegeven Hilda Vliegenthart, Directeur-bestuurder Nieuwe Nobelaer Van Hal (75) ontving de ‘Justus’ uit handen van voorzitter van de Raad van Toezicht Hans van Brummen en directeur-bestuurder Hilda Vliegenthart van Nieuwe Nobelaer.

Laatstgenoemde spreekt namens de jury lovende woorden over de wethouder. “Jan van Hal vraagt tijdens dit afscheid geen cadeaus voor zichzelf maar een bijdrage voor een goed doel. Dat siert hem. Toch willen we Jan vanuit Nieuwe Nobelaer iets blijvends meegeven. Dat doen we omdat Jan de gemeente Etten-Leur ook iets blijvends heeft meegegeven door de fusie van culturele disciplines mede te faciliteren en ondersteunen, met een krachtig cultuurcentrum tot gevolg voor alle inwoners van Etten-Leur.”

Ontwikkeling cultuurcentrum

Van Brummen vult aan: “Jan van Hal speelde een wezenlijke rol in de ontwikkeling en doorontwikkeling van dit cultuurcentrum zonder drempel. Hij stak op allerlei manieren zijn nek uit om instellingen bij elkaar te brengen en te fuseren.”

De onderscheiding is vernoemd naar Justus de Nobelaer, de Etten-Leurenaar die in ‘huis de Nobelaer’ woonde en een groot kunstliefhebber was. Zijn beeltenis weerspiegelt de grote voorliefde voor kunst en cultuur. De onderscheiding wordt uitgereikt aan hen die van grote waarde zijn geweest voor het culturele leven in Etten-Leur.

Volledig scherm Jan van Hal (midden) met naast hem zijn vrouw Annie. © Hélène Schenk

CDA

Naast het bijzondere geschenk ontving Van Hal van Inge van Dijk, voorzitter van de provinciale afdeling van het CDA, de CDA-speld van verdiensten. Van Hal was daar zichtbaar erg blij mee.

Van Hal kwam in 1990 voor het CDA in de gemeenteraad. Hij was veertien jaar fractievoorzitter en ruim tien jaar wethouder. Als wethouder was hij onder meer verantwoordelijk voor de portefeuilles Financiën, Verkeer & Vervoer en Cultuur, Toerisme & Recreatie. Hij was betrokken bij veel succesvolle ontwikkelingen in Etten-Leur, zoals de bouw van De Nieuwe Nobelaer.

Terugtreden