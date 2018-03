Geef uw mening Heeft u Facebook al de rug toegekeerd?

24 maart Het schandaal over het privacybeleid lijkt een flinke klap in het gezicht van Facebook te blijven. De hashtag #DeleteFacebook is de afgelopen dagen wereldwijd massaal gedeeld. Maar daar blijft het niet bij. Duizenden facebookgebruikers hebben het sociale medium definitief de rug toegekeerd. U ook? Twijfelt u misschien nog tussen blijven of opzeggen? Of vindt u de reactie van al die opzeggers zwaar overtrokken?