Oud bestuur KBO Leur voelt zich belazerd

Gegevens overgedragen

,,Al in januari heb ik alle financiële gegevens op harde schijf overgedragen aan de nieuwe penningmeester Arie Slagter. Ook de secretaris en de voorzitter hebben hun gegevens overgedragen", schrijft Van den Heykant. Volgens de ex-penningmeester heeft het nieuwe bestuur de financiële stukken in de prullenbak gegooid. ,,Die heb ik er zelf uitgevist afgelopen april. In het containerhok van de Schipperstraat trof ik stukken aan van het bestuur van de KBO, waaronder mijn financiële jaarverslag van 2016. Ik vond dat niet erg professioneel, te meer omdat de cijfers nog op de jaarvergadering behandeld moesten worden. Dat heb ik destijds per mail laten weten aan de nieuwe penningmeester."

Die antwoordde dat hij niet snapt hoe de stukken in de container komen, maar dat hij zelf alle papieren thuis in de kast heeft staan. De mailwisseling tussen beide penningmeesters zijn in bezit van deze krant.

Huidig voorzitter Jan van Iersel van KBO Leur geeft toe dat de agenda een 'beetje onhandig is opgemaakt'. ,,We hebben de financiële stukken en notulen wel. We kunnen er alleen niets over zeggen. Het nieuwe bestuur is 19 december aangetreden, vanaf die datum kunnen we zaken toelichten. Van daarvoor niet, dus over 2016 kunnen we weinig zeggen. Dat gaan we de leden kenbaar maken op de jaarvergadering."