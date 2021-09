Orde in Liesbos hersteld: ‘Respecteer de natuur en blijf op de paden’

ETTEN-LEUR - Een enkele wandelaar in het Liesbos tussen Breda en Etten-Leur heeft de afgelopen dagen gemerkt dat gecontroleerd wordt op het wandelen buiten de begane paden. Daarbij zijn in ieder geval waarschuwingen uitgedeeld aan mensen die door de bosvakken denderden en daarmee planten en dieren verstoorden.

Want wie zich buiten de paden begeeft loopt risico op een boete, bevestigt boswachter Robert de Jong. ,,Dat staat ook aangegeven op de borden. Het is niet de bedoeling dat mensen zelf wandelpaden gaan maken en de natuur verstoren", zegt hij.

Volgens De Jong begon het tijdens corona. ,,Mensen werkten thuis, konden niet sporten of naar het café en zagen een uitje in een bezoek aan het bos. Wij zagen een flinke groei in het aantal recreanten in het bos; wandelend, met de fiets of te paard. Dat is prima, maar respecteer wel de natuur en de regels die daar gelden.”

Nu de horeca weer open is, ziet Staatsbosbeheer weer een afname van de bosbezoekers en een herstel van de rust. ,,Althans, het is een stukje rustiger geworden, want een aantal bezoekers heeft door corona de natuur ontdekt en blijft komen.”

Staatsbosbeheer is al enkele weken bezig met werkzaamheden in het bos. Met zware machines zijn open ruimtes in het bos gecreëerd, maar dat zijn geen nieuwe wandelpaden. Een van de paden die door veel wandelaars met honden in dit losloopgedeelte van het bos gebruikt werden, blijkt geen ‘legaal’ pad te zijn en is dan ook geblokkeerd met grote stapels hout.

De werkzaamheden in het Liesbos zijn al behoorlijk ver gevorderd. De afgelopen weken werden bomen weggehaald, onder meer om andere groen licht en lucht te geven en ruimte om verder door te groeien.

Volledig scherm Met zware machines zijn open ruimtes in het bos gecreëerd, maar dat zijn geen nieuwe wandelpaden. Wie de natuur verstoort, zowel planten als dieren, loopt risico een boete te krijgen. © Hélène Schenk