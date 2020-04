Oranjefans zonder Koningsdag: ‘Ik eet een tompouce en daar blijft het bij’

‘Even kijken wat Máxima aanheeft’

BERGEN OP ZOOM - Koningsdag in een normaal jaar? Voor Jac van den Elshout en zijn echtgenoot Edo is dat meestal een vrij relaxte dag. ,,Met Koningsnacht zelf staan we meestal op de vrijmarkt om spullen te verkopen. En de dag erna gaan we ‘s ochtends winkelen. Daarna haal ik tompoucen bij de Hema en als we de kans krijgen, gaan we naar de aubade op de Markt.” Daarna gaan ze lekker naar huis. ,,En we kijken altijd even naar wat Maxima aanheeft.”