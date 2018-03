Opsporing uitkeringsfraude levert Werkplein Hart van West-Brabant 3,6 miljoen op

Leerlingen van de KSE moeten even warmdraaien bij lijst­trek­kers­de­bat

12 maart ETTEN-LEUR - Toen het over meer activiteiten voor de jongeren ging, mengden de leerlingen van de Katholieke Scholengemeenschap Etten-Leur zich maandagmiddag nog niet in de discussie bij het door hun school en deze krant georganiseerde lijsttrekkersdebat. Zij lieten de acht deelnemende politieke partijen uitrazen over eerder gemaakte beloftes waarvan de afgelopen vier jaar lang niet alles is waargemaakt.