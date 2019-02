Opruimen afgebrande Vlaamse schuur in Etten-Leur begint: ‘Hoge Neer herrijst als een feniks uit de as’

Zetels Nieuwe Nobelaer in Et­ten-Leur getest: ‘Deze zit niet lekker’

20 februari ETTEN-LEUR - Corry Mooij uit Etten-Leur vult een enquêteformulier in over de stoelen die in de nieuwbouw van Nieuwe Nobelaer in Etten-Leur moeten komen. Ze weet meteen welke ze niet wil hebben. ,,De zitting van deze is echt veel te kort. Die andere zit veel beter.”