Oproep aan vrijwillige bestuursleden: ‘Na het golfen en oppassen op kleinkinderen heb je nog tijd genoeg’

Toeristen­be­las­ting Et­ten-Leur: onderne­mers krijgen mogelijk­heid bedrag jaar later in een keer te voldoen

ETTEN-LEUR - Etten-Leur voert vanaf komend jaar toeristenbelasting in. Ondernemers betalen anderhalve euro per persoon per overnachting in hotel, bed and breakfast of airbnb en een euro per persoon per nacht in camping of jachthaven.

16 november