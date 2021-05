Oprichtster Yellow Roses Foundation: ‘Eigenlijk kan iedereen wat meer liefdevolle aandacht gebruiken’

De Etten-Leurse, vooral bekend van haar Yellow Roses Foundation die ernstig zieke vrouwen in de watten legt , is zorgzaam van aard. ,,Als kind al. Stak er een oude dame over, dan stond ik klaar met mijn uitgestoken arm.” Wijkhuisen kreeg een koninklijke onderscheiding tijdens de lintjesregen van 2021. Voor haar werk voor de Yellow Roses Foundation, maar ook voor onder meer de wijkvereniging, EHBO-vereniging en diverse medezeggenschapsraden.

Ooit woonde ze in Den Haag en had ze een kantoorbaan. Nu woont ze met man Eddy in het buitengebied van Etten-Leur, waar kleurrijke bloemen haar schoonheidspraktijk Beautopia omringen. ,,We vonden Den Haag te druk voor onze zoons, mijn schoonmoeder woonde in het zuiden. Dit was een betere plek.” De plek ook waar ze het roer omgooide: in die eerste Brabantse jaren volgde ze een opleiding tot schoonheidsspecialiste. ,,Mijn focus was vanaf het begin anders dan die van de meeste collega's. Ik richt me niet vooral op de huid, maar op ontspanning. Mensen maken geen tijd meer om adem te halen. Ik wilde vrouwen rust bieden.”