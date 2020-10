Oprichters Veteranen Search Team: ‘Het gaat er bij ons niet om wat je niet kunt, maar wat je wél kunt’

Het echtpaar kreeg de prijs van het Nationaal Comité Veteranendag zaterdag uit handen van Inspecteur Generaal der Krijgsmacht Frank van Sprang. Dat gebeurde voor de winnaars totaal onverwacht in de online Veteranen Talkshow waar ze te gast waren. ,,Een volledige verrassing", beaamt VST-voorzitter Dennis dolblij.

Beschadigingen bij veteranen

Het echtpaar uit Etten Leur is de drijvende kracht achter het Veteranen Search Team. Deze vrijwilligersorganisatie helpt de politie bij het zoeken van vermiste personen en draagt tegelijkertijd bij aan het herstel van 'beschadigingen bij veteranen’.

‘Zoekactie tijdens prijsuitreiking’

In minder dan drie jaar hebben zich ruim 1.600 oud-militairen en veteranen aangesloten op wie het team een beroep kan doen. Het VST heeft op verzoek van de politie al 65 zoekacties op touw gezet. ,,De laatste was nota bene zaterdagavond, tijdens de prijsuitreiking”, weet Dennis.

Quote Ik had een kort lontje en was eigenlijk nog altijd 24 uur per dag op uitzending Dennis van der Kraats, Voorzitter VST

De vader uit Etten-Leur werd als militair twee keer uitgezonden naar Bosnië en in 2008 voor het laatst naar Afghanistan. Uit dat land nam hij naar eigen zeggen 'wat problemen mee naar huis': ,,Ik had een kort lontje en was eigenlijk nog altijd 24 uur per dag op uitzending."

2.500 volgers op Facebook

Door hulp te zoeken en met name door de inzet van zijn kinderen en echtgenote Mariska, die veel vrijwilligerswerk doet voor veteranen, kwam de militair er bovenop. ,,Ik heb ons verhaal op Facebook gezet wat een netwerk van 2.500 volgers opleverde."

Volledig scherm Bij zoekacties na de moord op Anne Faber hielpen veteranen mee. © Caspar Huurdeman

Toen advocaat Michael Ruperti in oktober 2017 veteranen vroeg om te helpen zoeken naar het lichaam van de verdwenen Anne Faber, kwam het Etten-Leurse echtpaar in actie ,,We hebben meteen ja gezegd, onder voorwaarde dat de politie alles coördineerde. Met veteranen uit ons netwerk hebben we meerdere keren gezocht, maar in ons gebied toen niks gevonden.”

‘Bij zoekacties snijdt het mes langs twee kanten’

Het echtpaar richtte twee maanden later, in december 2017, het VST op. ,,We kwamen er al snel achter dat bij de zoekacties het mes langs twee kanten snijdt. Je doet het voor familieleden die in grote onzekerheid verkeren. Maar tegelijk draagt het bij aan het herstel van veteranen met beschadigingen. Zij hervinden de oude kameraadschap en voelen weer eigenwaarde en trots.”

Felicitaties korpschef

Dat zei ook landelijk korpschef Henk van Essen van de politie toen hij het echtpaar zaterdag feliciteerde: ,,Jullie bieden hoop aan veteranen, maar ook aan de familie en vrienden van vermisten.”

Quote In het team hebben we metselaars, succesvol­le zakenlie­den maar ook gepensio­neer­den Dennis van der Kraats, Voorzitter VST

Dennis schat dat zo'n tien procent van de VST-vrijwilligers een beschadiging heeft opgelopen tijdens uitzendingen voor Defensie of politie. Veel van de veteranen werken inmiddels elders. ,,In het team hebben we metselaars, succesvolle zakenlieden maar ook gepensioneerden.”

Sporentrackers uit het leger

Het VST maakt volop gebruik van specialiteiten van de vrijwilligers. ,,Als we een terrein doorzoeken, lopen we in linie. Maar we hebben ook ervaren sporentrackers uit het leger, specialisten die zijn opgeleid om bijvoorbeeld voetsporen te volgen. We zetten in de lucht én onder water drones in en onze logistieke groep regelt bevoorrading en overnachtingen."

Quote Sommige beschadig­de veteranen kun je beter niet meer met een lichaam confronte­ren Dennis van der Kraats

Het team houdt bij de verdeling van de taken terdege rekening met de achtergrond van de vrijwilligers. Dennis: ,,Sommige beschadigde veteranen kun je beter niet meer met een lichaam confronteren. We laten hen dus niet meelopen in de linie. Maar een drone besturen kunnen ze bijvoorbeeld uitstekend. We laten dan een ander de beelden uitlezen. Het gaat er bij ons niet om wat je niet kunt, maar wat je wél kunt."

Vermisten gevonden

De afgelopen drie jaar heeft het VST meerdere vermisten gevonden, mensen die nog in leven waren én overledenen. ,,Ook als we niemand vinden, is dat belangrijk voor politie en familie. Dan weet je zeker dat de vermiste daar niet is."

Volledig scherm Het Veteranen Search Team zocht in juli van dit jaar met zeker tachtig mensen naar de vermiste Bert de Laat (69) uit Made. © Marcel van Dorst/MaRicMedia