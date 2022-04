Oppositie krijgt komende vier jaar ook een stem in Etten-Leur

Cirkel van het Leven zwaait Nobelaer uit: deze reis eindigt, een nieuwe begint

ETTEN-LEUR - Het normaal zo keurige evenementenplein van de oude Nobelaer is veranderd in één grote chaos. Mannen rammen op trommels, dansers zweten, bouwvakkers schreeuwen. Er zijn steigers, er zijn steekvlammen. Ja: de oude Nobelaer gaat tegen de vlakte. Maar in dit laatste weekend mag daar potdorie nog gelééfd worden.

27 maart