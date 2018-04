Opnieuw staking openbaar vervoer: maandag en dinsdag rijden er in Brabant geen bussen

ETTEN-LEUR - Wie maandag of dinsdag met de bus wil reizen, komt van een koude kermis thuis. Door een staking rijden er 30 april en 1 mei in heel het land geen stads- en streekbussen. De chauffeurs strijden voor een nieuwe cao waarin betere afspraken staan over werkdruk, loon en meer tijd om naar de wc te gaan.

Sooi van Weegberg, de Brabantse woordvoerder van FNV Streekvervoer, verwacht dat 80 tot 90 procent van Brabantse buschauffeurs het werk volgende week neerlegt. ,,De actiebereidheid is groot. In de provincie Brabant gaat het om ongeveer 1.400 collega's die bijna allemaal zullen staken. Landelijk hebben we het over 12.000 werknemers. Ik verwacht niet dat er maandag en dinsdag bussen zullen rijden."

Meer acties

Het is niet de eerste keer dat de chauffeurs niet achter het stuur kruipen. In januari lag het stads- en streekvervoer een dag plat. ,,Aangezien werkgevers en werknemers nog geen centimeter dichter tot elkaar zijn gekomen, staan er nog meer acties op de rol. We zijn al van alles aan het voorbereiden", aldus Van Weegberg.

Volgens Paula Verhoef, landelijk FNV-bestuurder Streekvervoer worden de chauffeurs steeds verder uitgeknepen. ,,De rijtijden worden krapper en er is geen tijd voor pauzes. Dat moet afgelopen zijn. We willen heldere en keiharde afspraken in de cao. Anders blijven er inderdaad acties komen. Werkgevers hebben het helemaal zelf in de hand."

Kort geding