Opnieuw kritiek op ‘gebrekkige communicatie’ met buurt over werk aan weg in Etten-Leur

ETTEN-LEUR - Bewoners worden niet juist geïnformeerd over de reconstructie van de Attelakenseweg in Etten-Leur. Dat vindt de plaatselijke CDA-fractie, die wil dat er op korte termijn een nieuwe bijeenkomst wordt gehouden met de buurt.

Met deze brief aan B en W meldt zich opnieuw een politieke partij met zorgen over de wijze van communiceren met burgers over de reconstructie van een weg. Vorige week trokken Leefbaar Etten-Leur en D66 aan de bel over de in hun ogen gebrekkige communicatie over de reconstructie van de N640.

Deze week is het Ronnie Buiks (CDA), die vraagt waarom er ondanks toezeggingen geen vervolgbijeenkomst is gehouden over de werkzaamheden aan de Attelakenseweg. ,,Dat is toegezegd, ik was er zelf bij”, zegt hij. Maar er is meer mis, zo mag blijken uit een aantal vragen dat hij namens zijn partij over het werk stelt.

Quote Waarom is gekozen voor asfalt met drempels terwijl omwonenden dat niet willen? Ronnie Buiks, Fractievoorzitter CDA Etten-Leur

Zo hebben mensen dit weekend volgens Buiks kaarten ontvangen met onjuiste kadastrale gegevens. Ook was er tijdens de informatieavond weerstand van bewoners tegen het aanbrengen van asfalt met drempels. ,,Waarom is dan toch gekozen voor deze variant?”, wil Buiks weten. Ook suggereert hij dat niet alle bewoners met vragen een terugkoppeling hebben gekregen.

Buiks: ,,Verder zijn er verschillende grondeigenaren die kunnen aantonen dat ze de gronden al minimaal twintig jaar in gebruik hebben. Toch zou er volgens de gemeente geen verjaring van toepassing zijn. Kunt u dit toelichten?”

De gemeente Etten-Leur is bezig met een project om de Attelakenseweg te reconstrueren. De rijweg gaat op de schop en het fietspad wordt verlegd. Tijdens de voorbereiding constateerde de gemeente dat bij diverse adressen gemeentegrond in gebruik is. Veel van deze gronden heeft de gemeente nu nodig voor de verlegging van het fietspad. Daar moeten een oplossing voor gevonden worden. De gemeente heeft een bedrijf (Van Leijen Overheidsrecht) in de arm genomen om haar daar bij te helpen.

Trillingen

Vorige week benaderden omwonenden van de provinciale weg N640 (met name Hoevenseweg en Vossendaal) de politiek met hun zorgen over de gevolgen van werkzaamheden aan deze weg. Zorgen onder meer over de verkeersveiligheid (oversteken), toename van geluids- en trillingshinder, onveilige situaties voor landbouwverkeer en toename van het (vracht-)verkeer.

Buurtbewoner Diana Goossens: ,,In november 2017 is er een bewonersavond geweest en is er een klankbordgroep opgericht. Daarin zaten naast mij twee ambtenaren van de gemeente Etten-Leur. In augustus 2018 echter bleek het ingenieursbureau uit november ingeruild door een ander bureau en vielen de afgevaardigden uit Etten-Leur uit de boot die klankbordgroep heet.”

Quote De kans bestaat dat de N640 een boomloze asfaltvlak­te wordt waar het steeds onveiliger en onaangena­mer toeven is. Diana Goossens, Omwonende N640 Etten-Leur

En er dreigt gevaar, zegt Goossens: ,,De kans bestaat dat de N640 een boomloze asfaltvlakte wordt waar het steeds onveiliger en onaangenamer toeven is.”