Opnames Van Goghfilm: de aardappeleters van Etten-Leur

Wie vrijdag door het centrum van Etten-Leur wandelt, kan er niet omheen. Op diverse plekken rondom de Van Goghkerk worden filmopnames gemaakt voor ‘Becoming Vincent’. Deze acht minuten lange film wordt bij de drie Brabantse Van Gogh Heritage Centres (Etten-Leur, Zundert en Nuenen) vertoond. Van Gogh Brabant heeft daartoe opdracht verstrekt aan Tinker Imagineers. De drie musea krijgen tussen 2020 en 2022 een vernieuwde inrichting, waar de film onderdeel van is.

Vrijwilligers

De filmcrew maakt regelmatig gebruik van vrijwilligers van de musea. Zo is de woning aan het Paulushofje van Maria van de Westelaken, die ook aan tafel plaatsneemt voor het 'aardappeleterstafereel'. ,,Ik kreeg de vraag of ze mochten filmen bij mij thuis. Nou ja, dat is prima. Het is tenslotte eenmalig. Ik hoop dat ze rond een uur klaar zijn, want dan moet ik weer als vrijwilliger elders aan de slag.”

Quote In Brabant is ook heel veel te zien rondom Van Gogh. Dat willen we ook met deze film laten zien Silva Munsters, producer

Het was de bedoeling dat het stel zogenaamd zou eten. Maar daarmee kwamen ze wat Van de Westelaken betreft niet mee weg. ,,Ik heb een lekkere maaltijd gekookt. Tenslotte is het rond de middag en heeft iedereen dan wel trek.” Zelfs aan een lekker glas wijn is gedacht.

Veel in Brabant