Opknappen Etten-Leurs stationsgebied begint binnenkort

ETTEN - LEUR - De facelift van het stationsgebied in Etten-Leur begint na de zomervakantie. Het werk wordt in fases opgeknipt en neemt waarschijnlijk enkele jaren in beslag. Als eerste is de bloemenkiosk aan de beurt dat een nieuwe plek krijgt pal naast het bestaande pand. Als het nieuwe onderkomen klaar is, gaat het oude tegen de vlakte om de entree van het station ruimer en makkelijker toegankelijk te maken.

Tijdens deze eerste fase wordt ook de fietsenstalling aangepakt en fors uitgebreid. De huidige capaciteit (1370 plekken) gaat naar 1705 fietsparkeerplekken. Daarvan zijn er 128 (dat waren er 104) betaald in de vorm van fietskluizen. Mensen die zo’n plek willen bemachtigen zijn 109 euro per jaar kwijt.

Lees ook Gratis bewaakte fietsenstalling bij station Etten-Leur verdwijnt Lees meer

Wethouder Cees van Aert blijft bij zijn eerdere standpunt dat de bewaakte fietsenstalling, die werd gerund door medewerkers van het werkvoorzieningsschap, niet terugkeert. Eind vorige maand leidde dit tot ophef bij een aantal partijen in de gemeenteraad die zich overvallen voelden door dit besluit. Van Aert: ,,Deze stalling heeft nooit onderdeel uitgemaakt van de stationsvisie. Tijdens het vaststellen daarvan heeft geen enkele partij hierover vragen gesteld. Als we dit wijzigen, moeten we terug naar ProRail om hierover te spreken. Dan schuift de uitvoering alleen maar op.”

Transparant gebied

Wat de wethouder betreft is een bewaakte stalling ook helemaal niet nodig. ,,Het wordt een open, transparant gebied met goede verlichting. Bovendien kijken we of we cameratoezicht kunnen realiseren. Je moet dan denken aan video-opnames die teruggekeken kunnen worden bij incidenten. Al hopen we natuurlijk dat dat niet nodig is. De medewerkers van de stalling hebben inmiddels elders onderdak gevonden.” De fietsparkeerplekken aan de andere zijde van het spoor veranderen nauwelijks. De stalling achter de Chinees en het tankstation verdwijnt en maakt plaats voor een goed ingericht wachtgebied voor reizigers. Naast het nodige groen worden er ook banken geplaatst.