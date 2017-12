Opgestapt bestuur Stichting Wijkbelang Hooghuis uit Etten-Leur weer aan de slag

ETTEN-LEUR - Het in november opgestapte bestuur van Stichting Wijkbelang Hooghuis keert terug in functie. De problemen met de toegang van wijkgebouw De Vleer zijn weliswaar niet opgelost, maar het bestuur kreeg veel steunbetuigingen uit de wijk en pakt daarom de draad weer op.

,,We gaan weer door. De steun uit de wijk was hartverwarmend. We voelen ons gemotiveerd om de schouders er weer onder te zetten", stelt voorzitter Jan Meeuwisse van Stichting Wijkbelang Hooghuis.

Onenigheid

Het bestuur stapte eerder op vanwege onenigheid met de gemeente Etten-leur. De stichting is gehuisvest in brede school De Vleer. De entree van de school ging vanwege veiligheid voor de kinderen overdag op slot. Begrijpelijk, vindt de stichting, maar het wijkgebouw moet laagdrempelig zijn, iedereen moet in- en uit kunnen lopen.

Beloofde aanpassingen aan het pand, waaronder een eigen ingang voor het wijkgebouw, lieten lang op zich wachten. Eerst zou het voor de zomer al gebeuren, toen in de herfstvakantie. Het duurde het bestuur te lang. En dus gooiden ze in november de handdoek in de ring, al bleef de deur op een kier. ,,In de hoop dat de verbeteringen aan het pand alsnog snel allemaal zouden worden uitgevoerd. Maar we betreuren het te moeten constateren dat een makkelijke toegang creëren tot het wijkgebouw geen prioriteit heeft bij de gemeente Etten-leur", zegt Meeuwisse.

Vooruitgang

Er is volgens de stichting wel een beetje vooruitgang geboekt, maar voor rolstoelers en mensen die slecht ter been zijn, blijft het wijkgebouw een onneembare vesting. De nieuwe entree is ook de ingang voor de kinderopvang. Daardoor hangen de deurkrukken hoog, kleine kinderen kunnen er niet bij, maar mensen in een rolstoel ook niet.

,,Maar vanwege de steunbetuigingen van onder meer de wijkagent, buurtpreventie, de wijkmanager en de wijkwerker en omdat we ons als bestuur mede-verantwoordelijk voelen voor de leefbaarheid in de wijk Hooghuis, hebben we unaniem besloten als bestuur door te gaan, samen met de vele vrijwilligers die allerlei activiteiten organiseren voor jong en oud."