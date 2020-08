Opgelucht door frisse lucht in klaslokalen Etten-Leur: ‘Heerlijk juf, ik plak niet meer aan mijn schrift vast’

ETTEN-LEUR - ,,Voor de vakantie plakte ik aan mijn schrift vast. En nu kan ik gewoon zitten. Heerlijk, juf.” ,,We zweetten ons eerst de blubber, maar nu is het lekker koel als we na het spelen weer in de klas komen.”

Niet alleen de kinderen van groep 3 reageerden gisteren blij en opgelucht op de aangename temperaturen in basisschool De Hofstee (brede school De Vleer). Dat gold volgens hun leerkracht ook voor zijn collega's en de kinderen uit de bovenbouw: ,,Het was vanmorgen toen ik op school kwam 20 graden in mijn lokaal. Bijna fris zelfs.”

Dat alles dankzij de airco's die tijdens de vakantie geplaatst zijn. De oplossing voor de hitteproblematiek in de brede school is tijdelijk, maar lijkt voorlopig afdoend. Meldt een blije directeur Ellen Broeders van basisschool De Hofstee in Etten-Leur. ,,De gemeente heeft er echt vol op ingezet. We worden hier op school geholpen en als we vragen hebben kunnen we ook bij de gemeente terecht.”

Voor de vakantie zuchtten leerlingen en docenten op basisschool De Hofstee nog onder de enorme hitte, omdat de klimaatinstallatie het niet deed. Een probleem dat al jaren speelde.

Leerkrachten lieten het haar de afgelopen week al weten: ,,Heerlijk dat we de lokalen kunnen koelen.” Dat kan dankzij de airco's die de gemeente heeft laten plaatsen op de lokalen op de bovenste verdieping van de brede school. Maandagmorgen werd getest of de stoppen niet door zouden slaan, maar dankzij extra groepen die geplaatst werden, hield de stroomvoorziening stand.

De airco's koelen de lokalen voor de kinderen komen en na afloop van de les. Tijdens mag niet, conform de voorschriften van het RIVM. Dat heeft te maken met corona en de verspreiding van het virus door de lokalen.

,,Ik merk bij mezelf dat ik geen zwaar hoofd meer heb, geen droge ogen meer, de luchtkwaliteit is echt veel beter", zegt een van de leden van de medezeggenschapsraad, die ‘namens alle leerkrachten’ zegt te spreken. Zij en haar collega's willen liever niet met hun naam in de krant. ,,Maar we zijn er erg blij mee dat het voorlopig in ieder geval schoner en frisser ruikt en aanvoelt in het gebouw.”

Volgens de MR is er tijdens de vakantie veel gedaan om dat zo te krijgen: ,,We weten dat er ook gekeken is naar de luchtverversingsinstallatie en daaruit is gebleken dat die wel degelijk niet goed stond afgesteld.”

,,Nee, wij zijn er niet aan geweest", vult een collega aan. ,,Dat mag niet, daar mogen alleen mensen van de beheersstichting aan komen.”

De oplossing is als gezegd tijdelijk. De gemeente laat de komende maanden nog onderzoeken of de klimaatregelinstallatie problemen vertoont door een constructiefout, door een instellings- of door een gebruikersfout.