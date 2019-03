Open huis bij treintjesclubs in Etten-Leur: ‘Oude stations nabouwen’

ZEVENBERGEN/ETTEN-LEUR - Modelspoorverenigingen in de regio zetten afgelopen weekend de deuren open. Bij Baroniespoor in Etten-Leur is het zaterdag erg rustig. De leden zelf zijn blij dat ze na een reeks verhuizingen nu de garantie hebben dat ze vijf jaar op hun nieuwe locatie, Loods 11 aan de Penningweg, kunnen blijven.

Voorzitter Hans Honcoop van Baroniespoor toont trots het paradepaardje van de club, het station van Breda rond 1925. "Hiervoor is de club in 1986 opgericht. Een aantal leden is goed in modelbouw, anderen weer in elektronica en sommigen vinden het vooral leuk om te rijden met de treintjes". In de loop der jaren heeft de modelspoorbouw vooral op het gebied van elektronica grote stappen gezet. Door de grotere ruimte die de club nu heeft kan er gewerkt worden aan het project van de vorig jaar overleden oprichter Cor v.d. Meijde. Hij was gestart met de bouw van het station van Etten-Leur. Uit eerbetoon geven de leden het project verder vorm. De rangeerbaan is in trek bij kinderen. Zo probeert Benjamin (6) met zijn opa Jos vijf wagonnetjes in goede volgorde te zetten. Dat is nog een lastig klusje, wat hem uiteindelijk uit handen van de voorzitter een rangeerdiploma oplevert.

‘Halt auf Verlangen’

In Loods 11 zit ook de andere modelspoorvereniging 'Halt auf Verlangen'. Woordvoerder Joost Boudwijns van de club, die zich in zijn geheel bezighoudt met smal spoor in Zwitserland, meldt:. "Onze naam is ontleent omdat het 'stoppen op verzoek' betekent, waar de reiziger op een knopje drukt zoals wij dat in de bus doen. De baan is volledig gedigitaliseerd. We laten de treintjes rijden met onze telefoon. Opvallend is de fraaie boogbrug die twee bergen verbindt.