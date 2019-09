Open Atelier Route in Etten-Leur: ‘Ik hoop mensen aan te steken met mijn passie’

Textiel, kantklossen, fotografie, schilderkunst, beeldhouwen, keramiek... Er is voor ieder wat wils, met dank aan zo'n veertig kunstenaars die zichzelf en hun werk voorstellen, verspreid door de hele stad.

Aan de Dreef, bijvoorbeeld, is een verzameling van Japanse en Chinese disciplines te bewonderen. Het huisatelier van Anne-Riet Vugts is een drukbezochte stop op de route. Bezoekers volgen aandachtig de lesjes van Joke van Geel in sumi-e (Japans penseelschilderen). En ook de borduurwerken van Lenie van Wijchen, zowel in Japanse als Chinese stijl, trekken de aandacht.

Quote Mijn passie is me meer waard dan geld Lenie van Wijchen, Borduurkunstenares

Zij is blij dat ze kan laten zien dat borduren veel meer is dan het oubollige imago. ,,Er zit een waanzinnige techniek achter. Zoals die Chinezen dat doen, dat is ongelofelijk.” Haar werken komen zelden buitenshuis, verkopen doet ze niet. ,,Joh, de tijd die ik erin steek... Mijn passie is me meer waard dan geld. Maar ik vind het leuk om het zo eens te laten zien.”

Ikebana

Vugts zelf houdt zich bezig met sogetsu ikebana, een Japanse vorm van bloemschikken. ,,Bij ikebana gaat het om het gebruik van leegte en lijnen, en het op die manier goed laten uitkomen van één bloem", legt ze uit. ,,In de vorm van ikebana die ik doe, kun je ook met meer onconventionele materialen werken, zolang je er maar iets van jezelf in stopt.”

Quote Bij ikebana gaat het om het gebruik van leegte en lijnen Anne-Riet Vugts, Ikebaniste