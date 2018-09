Open Atelier Route Etten-Leur: 'Gemoedelijk en van hoog niveau'

De Open Atelier Route staat bekend om het hoge niveau en de gemoedelijke ontvangst in de eigen atelierruimtes van de kunstenaars. Dit jaar stellen wederom vijftien atelierhouders hun deuren open en tonen meer dan veertig kunstenaars hun mooiste werken. ,,Ieder jaar zijn er andere gastkunstenaars, zodat er nieuwe kunst te zien is. Vernieuwing vinden we belangrijk", vertelt Piet van Aaken, voorzitter van de Open Atelier Route.

Grote diversiteit

Hechte band

Nieuw dit jaar is het missen van de officiële opening. Vorig jaar werd de Open Atelier Route geopend door de voormalige burgemeester Heleen van Rijnbach. Dit jaar is gekozen voor een intieme ontmoeting tussen de kunstenaars. ,,We vroegen ons af: waar dient de opening voor? We willen liever dat er een kennismaking is tussen de kunstenaars, zodat ideeën uitgewisseld worden en inspiratie kan worden opgedaan." Volgens Van Aaken moet er goed contact zijn tussen de kunstenaars, want samen stoppen ze veel energie in dit evenement. ,,We willen er iets moois van maken."