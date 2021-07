Op zoek naar een huurappartement in Etten-Leur? Volgend jaar komen er tientallen bij aan de Van Genkstraat

ETTEN-LEUR - Het heeft even geduurd, maar nu wordt er dan echt gebouwd op de plek waar eerder basisschool Het Kompas stond. Aannemer Van Wijnen is deze maand begonnen met de werkzaamheden op het terrein aan de Van Genkstraat in Etten-Leur.

Het oude schoolgebouw in de wijk De Baai is eind 2019 al gesloopt; Het Kompas huist inmiddels al een tijd aan de Hobodreef. Woningbouwcorporatie Alwel laat aan de Van Genkstraat nu ruim veertig huurappartementen van verschillende oppervlaktes bouwen. Van die 41 appartementen zijn er 13 bestemd voor verhuur aan jongvolwassenen met een beperking in het autistisch spectrum.

Bij de planvorming voor deze 13 appartementen werkte Alwel samen met het ouderinitiatief Stichting Woonkompas Etten-Leur. Het gezamenlijk doel was daarbij om een plek te creëren waar jonge mensen zelfstanig kunnen wonen, maar wel met een bepaalde mate van passende begeleiding. De ouders houden daarbij zelf de regie in handen over die begeleiding.

Eerste indruk

Het ontwerp voor het plan is afgebeeld en toegelicht op grote doeken, die nu aan de hekwerken rondom het bouwterrein hangen. Zo kan iedereen die nieuwsgierig is naar wat er precies gaat komen al een indruk krijgen vóórdat de bouw echt af is. Ooit was het de bedoeling dat het plan vier bouwlagen hoog zou worden; na protest uit de buurt is dat teruggeschroefd tot drie verdiepingen.

Alle 41 appartementen in het plan hebben een relatief beperkte oppervlakte (tussen de 58 en 68 vierkante meter). Alwel hoopt met appartementen van deze grootte tegemoet te komen aan de grote vraag naar woningen die geschikt zijn voor één of twee personen. De verhuur begint waarschijnlijk in het tweede kwartaal van 2022.