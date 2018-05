Op fietsvakantie met de caravan? Etten-Leurse leerlingen bouwen een eigen fietscaravan

Docent Ronald Reinhoudt is meer dan tevreden met het resultaat waaraan door tien scholieren bijna een half jaar is gewerkt. De eerlijkheid gebiedt hem te zeggen dat een eerste poging drie jaar geleden minder succesvol is verlopen. ,,Het houten onderstel drukte toen tegen de zijkant van de wielen aan. Daar konden we niks mee.''

Metaal

Nu is het onderstel van metaal gemaakt met vier uitklapbare pootjes en een lange stang die aan de pin van het fietszadel kan worden gekoppeld. De van multiplex gebouwde caravan past precies tussen de grote wielen aan het onderstel. Die wielen, afkomstig van een kapotte rolstoel, vond Reinhoudt ergens in een afvalcontainer. ,,Ik was heel benieuwd of die combinatie van hout en metaal beter zou werken'', zegt de docent terwijl hij aan de achterzijde de als ingang bedoelde klep van de caravan helemaal naar boven tilt.

Volledig scherm Het metalen onderstel en de houten caravan nu nog naast elkaar. © Jos Hack

Slapen

Volledig scherm En nog volop ruimte om in te slapen. © Jos Hack ,,Komen nog kastjes, een waterpunt en stroom in. Zelfs dan blijft er nog ruimte genoeg over om in te slapen. Aan de zijkant, naast de raampjes, willen we het logo van de school plakken. Maar eerst moet er overal nog een verflaagje op. Dan is het houtwerk nog veel beter bestand tegen regen. Want er komt echt geen druppel water binnen'', vervolgt de trotse docent.

Camping

Reinhoudt heeft de leerlingen beloofd zelf minstens één volledige nacht in de caravan door te brengen. Dat experiment staat gepland voor de zomervakantie. ,,Dan wil ik met onze eigen gebouwde fietscaravan ergens naar een camping hier in de buurt of misschien nog wel iets verder van huis. Eerst maar eens testen hoe het gaat met de fiets, maar aan de stevigheid kan het niet liggen'', zegt Reinhoudt. Hij vindt dat het unieke bouwsel iets heel moois zou kunnen zijn voor vissers. ,,Die kunnen er hun spullen in kwijt, in slapen of even schuilen bij een regenbui. Wat wil je nog meer?''

Volledig scherm Het past precies. © Jos Hack