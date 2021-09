Op de scootmobiel door Etten-Leur en Rijsbergen: Simon Bomers (84) zoekt fanaten

Kunst bekijken op de plekken waar het gemaakt is, bij de Open Atelier Route Et­ten-Leur

16 september ETTEN-LEUR - Wie de hele route wil afleggen is wel even onderweg. Maar dat kan ook, want bij de Open Atelier Route Etten-Leur, komende vrijdag, zaterdag en zondag op vijftien locaties, stellen in totaal 31 kunstenaars hun werk tentoon. En die staan nu al te popelen om met de bezoekers in gesprek te gaan en hen alles te vertellen over hun werk.