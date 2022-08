Op de foto met Van Aert of Vingegaard in Etten-Leur: ‘Verbazend hoe toegankelijk zij zijn’

Survival­zwem­men bereidt kind voor op onverwach­te situaties: ‘Vooral de wildebras­sen hebben er lol in’

ETTEN-LEUR - Met een zwemdiploma op zak kunnen kinderen in de meeste situaties wel uit de voeten. Maar wat als je door het ijs zakt? Of als een kano omslaat? Lessen survivalzwemmen bereiden zwemmers in Etten-Leur voor op zulke gebeurtenissen.

