Ook voetbalclub Devo en Kinderfeesten Bosschenhoofd rouwen om slachtoffers ongeluk: ‘Het is niet te bevatten’

BOSSCHENHOOFD - ,,Het is niet te bevatten. Ongeloof bij de bakker, overal waar je komt.” Ook voetvalclub Devo in Bosschenhoofd is in rouw. De twee bij het ongeluk in Oud Gastel overleden kinderen (10 en 8) speelden bij Devo, in de jeugd onder 10 jaar.