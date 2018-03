Ook Vincents opera op Salon in Etten-Leur

ETTEN-LEUR - Na films en zelfs een schoenenontwerp is er nu een echte Van Gogh opera: Vincent’s Homeland . En een voorproefje staat voor vanavond op het programma tijdens de talkshow Salon Van Gogh in Etten-Leur. De opera gaat pas in 2020 in première in Eindhoven.

Een van de bedenkers van Vincent’s Homeland is Gerard Rooijakkers. De librettist (schrijver) geeft tijdens de talkshow in de Van Goghkerk een toelichting op het project. Componist Tom Löwenthal is meegekomen om op de piano een stukje ten gehore te brengen.

Kruisbestuiving

Kruisbestuiving om via de beroemde schilder tot nieuwe ideeën te komen is de rode draad tijdens de door Cornald Maas gepresenteerde talkshow van Van Gogh Brabant. Ook Martin van Drunen, die zich voor schoenen liet inspireren door de geschilderde animatiefilm Loving Vincent, is in Etten-Leur een van de gasten. Evenals Axel Rüger, directeur van het Amsterdamse Van Gogh museum.

De opera sluit naadloos aan bij het streven van initiatiefnemer Van Gogh Brabant om Vincent als icoon van deze provincie op te voeren. Zo kwam het team achter Vincent’s Homeland ook een jaartje geleden tot het idee. ,,Al dachten we eerst aan muziektheater’’, bekent producer Dorette Ploegakkers. ,,Het is absoluut niet de bedoeling om er een biografie van te maken. Maar Van Gogh als echte Brabander, ja, dat ga je absoluut terugzien. Zijn volharding en de band met Brabant zijn een prominent thema.

Andere locaties

De opera is een mix van symfonische en elektronische muziek, met beeld, zang en beweging. De titel en de tweetalige uitvoering (Nederlands en Engels) geven aan dat het team achter de productie internationale aspiraties niet schuwt. ,,Maar eerst is het te zien in het Evaluon’’, zegt Ploegakkers. ,,Het jaar van Groot Eindhoven.’’