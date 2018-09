Ook tweede Etten-Leurse rollatorloop een groot succes

Door: Cindy Goosen

ETTEN-LEUR - Woensdagmiddag werd in Etten-Leur de tweede rollatorrace georganiseerd door Avoord Zorg en Wonen. Na het grote succes van afgelopen jaar gingen ook dit jaar weer tientallen ouderen de strijd met elkaar aan op de atletiekbaan van sportpark De Lage Banken.

De stemming zat er goed in op de atletiekbaan. Het zonnetje scheen en er waren veel vrienden en familie om de deelnemers aan te moedigen. Onder muzikale begeleiding van de accordeonist klonk om 14:30 het startschot.

Trots

Er waren veel deelnemers die dit jaar voor de tweede keer meededen. Zo ook Jo van de Klundert. Vorig jaar kon ze de 1 kilometer maar net uitlopen, maar dit jaar ging ze als een speer. Hier is volgens haar één belangrijke reden voor. "Ik ben zeven weken geleden gedotterd aan mijn been", vertelt Jo. "Mijn been voelde dit jaar veel beter, daardoor kon ik de kilometer zonder probleem uitlopen. Daar ben ik zeker trots op."

Voor Jo blijft het dan ook niet bij deze rollatorrace. Ze is door het wandelen enorm opgeknapt en wil er dus mee doorgaan. "Ik wil nu drie ochtenden in de week hier gaan wandelen. Het is een enorm fijne atletiekbaan en het is dicht bij mijn huis." Daarnaast hoeft ze hier ook niet in haar eentje te wandelen. "Je bent hier met een groep, dus je kan onder het wandelen gezellig kletsen."

Zundert

Ook in Zundert werd de rollatorloop voor de tweede keer georganiseerd. De race werd woensdagochtend gehouden bij atletiekvereniging DJA. "In Zundert hebben we dit jaar ook meer mensen gehad", vertelt Marion Roest, de organisatrice van het evenement. "Het was een enorm succes".