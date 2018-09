Ook ruimteprobleem brede school De Pijler Etten-Leur

ETTEN-LEUR - Ook brede school De Pijler in Etten-Leur blijkt met een nijpend huisvestingsprobleem te kampen. Daarmee is het, voor zover bekend, de derde brede school binnen de gemeente waarbij een gebrek aan ruimte voor leerlingen met noodverbanden opgevangen moet worden.

Een ouder van een leerling van De Pontus, school De Pijler, beklaagt zich: "Twee van de twintig groepen zijn uit noodzaak ondergebracht in respectievelijk de teamkamer en de schoolbibliotheek." Die ruimte is middels verplaatsbare schermen afgescheiden van een ruimte waar boeken geleend kunnen worden, maar waar ook een kopieerapparaat staat. Mijn dochtertje kan zich moeilijk concentreren door alle omgevingsgeluiden. Ik zie haar schoolresultaten achteruit gaan en ik maak me zorgen."

Zij heeft die geuit, zegt ze, en de school zou een oplossing zoeken.

Quote Leerlingen moeten beter verdeeld worden over de beschikba­re lokalen Hans Wierema, Fractievoorzitter PvdA Etten-Leur en oud-wethouder Onderwijs

Fractievoorzitter Hans Wierema van de PvdA, voormalig onderwijswethouder van de gemeente Etten-Leur, kaart het onderwerp ook aan op de website van zijn fractie. Hij pleit voor een gezamenlijk bestuur voor het primair onderwijs, zodat de leerlingenaantallen binnen de gemeente beter gespreid worden over de hoeveelheid beschikbare lokalen. Zodat niet bijgebouwd hoeft te worden of kinderen les hoeven te krijgen in ruimten die daar niet geschikt voor zijn. Wierema laakt het gegeven dat geld schooldirecties er toe verleidt om meer kinderen aan te nemen dan gegeven de beschikbare ruimte verantwoord is.

De gemeente heeft vandaag een regulier gesprek met de besturen van de scholenstichtingen, waaronder SKPOEL. Dat gesprek gaat, zegt een woordvoerster, over 'een betere verdeling van leerlingen' over de acht brede scholen die de gemeente inmiddels telt.

Eerder deze week liet de woordvoerster na intern beraad nog optekenen dat de huisvestingsproblematiek zich enkel voor doet bij brede scholen De Vleer en D'n Overkant. Het probleem met de huisvesting op deze scholen zou vandaag ook niet op de agenda staan.

Verbaasd

Het feit dat ook De Pijler met ruimtenood kampt - drie groepen leerlingen van de eveneens in De Pijler gevestigde basisschool De Leest krijgen al jaren les in lokalen van basisschool de Hasselbraam - verbaast de gemeente. Van Peer: "We wisten niet dat dat ook speelde bij de Pontus. Scholen kunnen tot februari aangeven als ze ruimte tekort komen maar die signalen hebben we vanuit De Pijler niet ontvangen. We vinden die situatie sowieso niet wenselijk."

Quote Zolang ik in overleg ben, praat ik niet met journalis­ten. Henkjan Bootsma, Bestuurder onderwijsstichting SKPOEL