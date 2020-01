Ook jij kunt stemmen: oprichtster Yellow Roses Foundation maakt kans op mediaprijs

ETTEN-LEUR - Sandra Wijkhuisen uit Etten-Leur is genomineerd voor een Vrouw in de Media Award: een prijs voor vrouwen die hun vakgebied slim onder de aandacht brengen in de media.

Wijkhuisen haalde een aantal keer de pers met haar Yellow Roses Foundation, een stichting die vrouwen met kanker of andere ernstige ziektes een zorgeloze dag bezorgt.

Verwendagen

Schoonheidsspecialiste Wijkhuisen begon in 2006 met 'verwendagen’ voor vrouwen in deze doelgroep en bouwde dat later uit tot de stichting. Die richt zich vooral op ernstig zieke vrouwen uit Etten-Leur en de directe omgeving, met onder andere schoonheidsbehandelingen en speciale massages voor kankerpatiënten.

De Vrouw in de Media Award is een initiatief van Mediaplatform Vaker in de Media en spreekbureau ZijSpreekt.

Vrouwen aan het woord

In de meeste media komen mannen veel vaker aan het woord dan vrouwen; deze twee organisaties proberen daar meer evenwicht in te brengen. Bijvoorbeeld door de aandacht te richten op vrouwen die hun kennis over en liefde voor hun vakgebied goed over weten te brengen op televisie in kranten.

De Vrouw in de Media Award is één van de manieren waarop zij dat doen. Er is een landelijke prijs, en er zijn prijzen voor elke provincie.

Brabant

Quote Ik wil deze award, als ik win, opdragen aan mijn mama en schoonmoe­der Wijkhuisen is één van de genomineerden voor de Brabantse award. Ook de Roosendaalse Katrien van Overveld (stichting Ik Trakteer) is genomineerd, net als nog acht andere vrouwen uit andere delen van de provincie.

,,Help mij deze regionale award te winnen", schrijft Wijkhuisen zelf over haar nominatie, ,,Omdat ik die wil opdragen aan mijn mama en schoonmoeder die zijn overleden aan kanker. En aan alle mensen die nog kanker hebben of hebben gehad.”