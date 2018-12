Ook hoogbouw Etten-Leur gaat gft-afval scheiden

ETTEN-LEUR - Ook bewoners van flats en appartementen in Etten-Leur gaan hun groente-, fruit- en tuinafval (gft) vanaf 2020 scheiden. Dat is het gevolg van een positief verlopen en ontvangen proef in hoogbouw op enkele locaties in de gemeente.

Het afval wordt buiten de gebouwen en dus niet inpandig verzameld. Op sommige locaties zal het ondergronds gebeuren. Reden voor deze wijze van inzameling is het voorkomen van geurhinder in de gebouwen.

Op 7 november 2017 stelden burgemeester en wethouders het plan van aanpak vast voor de proef ‘Gft inzameling hoogbouw’. Tussen 1 maart en 30 september dit jaar werd een proef gehouden. Inwoners mochten kiezen voor een bakje met een afbreekbaar zakje dat ze op of bij het aanrecht konden plaatsen.

Opmerking

Volgens verantwoordelijk wethouder Kees van Aert is uit een enquête gebleken dat het merendeel van de betrokken bewoners positief is en door wil gaan met het scheiden van gft. ,,We hebben veel positieve reacties gehad. Een enkeling had wel een opmerking. Bijvoorbeeld dat de zakjes niet stevig genoeg zouden zijn of dat de bakjes niet goed genoeg zouden sluiten.”

Gft-inzameling bij hoogbouw draagt bij aan het verminderen van restafval. Nu nog bestaat 37 procent van het restafval uit gft-afval. Een bedrijf stelt middels steekproeven vast hoeveel gft er tussen het restafval zit.

Bij de flatbewoners die in de proef zaten wordt de gescheiden inzameling van gft-afval het komend jaar voortgezet. Andere hoogbouwlocaties volgen vanaf 2020. Van Aert: ,,Het zou vreemd zijn om op die proeflocaties een jaar te stoppen en dan in 2020 weer over te gaan op gescheiden inzameling.”