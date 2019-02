Ook hoogbouw Etten-Leur gaat gft-afval scheiden: ‘Nu sprake van ongelijke behandeling’

Het CDA wijst erop dat met de invoering van de nieuwe afvaltarieven voor 2019 een oneerlijke situatie is ontstaan. Sinds dit jaar moet in Etten-Leur voor restafval per lediging van de container worden betaald. ,,Dat hebben we zo afgesproken als stimulans om beter te scheiden. Want als je beter scheidt, hoef je die container minder vaak aan te bieden", legt raadslid Joke Gelderblom (CDA) uit. ,,Maar veel mensen die in hoogbouw wonen, kunnen niet anders dan hun gft bij het restafval te doen.”