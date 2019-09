Ook Etten-Leur ontkomt niet aan grootschalige huisvesting arbeidsmigranten

Manager Roosen­daals zwembad: ‘In alle zwembaden gebeuren weleens incidenten’

12 september ROOSENDAAL – Onrust in zwembad De Schelp, een aantal minderjarige meisjes zegt te zijn aangerand bij de opening van het zwembad. Kort daarna werden zes jongens een toegangsverbod opgelegd, maar of die zes jongens ook de daders zijn, is niet duidelijk.