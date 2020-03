Ook de democratie wijkt voor de pandemie

‘Markt­plaats’ voor coronahulp in Et­ten-Leur

20 maart ETTEN-LEUR – Veel mensen in Etten-Leur, duizenden naar verluidt, willen hulp bieden aan mogelijk evenzoveel plaatsgenoten die hulp in deze zware tijden hard nodig hebben. Om die reden is er op Facebook één centraal punt ingericht, waar vraag en aanbod samenkomen.