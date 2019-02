Ook de allerjongsten worden bewust van het verkeer in Etten-Leur door kenmerk Groen Licht!

Raad Et­ten-Leur besluit later over afvalbe­leid: twijfels over uitslag enquête

4 februari ETTEN-LEUR - De Etten-Leurse gemeenteraad schuift een besluit over een nieuw afvalbeleid nog even voor zich uit. Inwoners van Etten-Leur spraken zich eind vorig jaar via een enquête in ruime meerderheid uit voor het ophalen van restafval aan huis, maar verschillende partijen twijfelen aan de betrouwbaarheid van die enquête. Dat bleek maandagavond tijdens ‘De raad debatteert’.