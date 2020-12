Ook al is je lievelingscafé dicht: je kunt er nu toch koffie of een pilsje kopen

ETTEN-LEUR - Vóór corona was het voor de meeste mensen heel gewoon om elke week een pilsje te pakken in de kroeg, of om tijdens een fietstocht te stoppen voor een kop koffie. Het geld dat mensen daar normaal aan kwijt zouden zijn kunnen ze nu alsnog doneren aan hun favoriete horecagelegenheden en sportclubs in Etten-Leur.

Drie ondernemers in Etten-Leur bedachten een plan om groepen die het zwaar hebben een financieel steuntje in de rug te geven: Project HELP. Zij maakten een website waarop mensen geld kunnen doneren aan horeca en sportverenigingen in de gemeentes Etten-Leur en Woensdrecht (waar een van de initiatiefnemers woont). De initiatiefnemers zijn zelf overigens actief in andere branches.

Quote Het idee is dat je geld dat je normaal ook in de horeca uit zou geven, over kunt maken naar de plekken waar je normaal graag komt. Eline de Lange, Project HELP

,,Je kunt vanaf 1 euro een los bedrag doneren”, vertelt Eline de Lange van Project HELP. ,,Maar je kunt via de site bijvoorbeeld ook voor 2,50 een symbolisch biertje bestellen, of voor 4 euro koffie met gebak. Die bestelling krijg je dus niet echt: het idee is dat je geld dat je normaal ook in de horeca uit zou geven zo over kunt maken naar de plekken waar je normaal graag komt. Want ze kunnen het nu goed gebruiken. Naarmate de maatregelen langer duren, wordt de nood vooral in de horeca steeds hoger.”

Bij elke donatie of bestelling moeten mensen zelf een horecagelegenheid én sportclub invullen: die krijgen allebei de helft van het gedoneerde bedrag. Zo willen de initiatiefnemers in één klap twee sectoren helpen die tijdens deze crisis veel inkomsten missen.

De website, projecthelp.kneyter.nl, werkt tot 31 december. In januari willen de initiatiefnemers de ingezamelde bedragen overmaken naar de clubs en horeca die donateurs zelf uitkozen.

Overigens is er in de eerste weken van het initiatief nog niet heel veel geld ingezameld: de teller stond vrijdagmiddag net onder de 250 euro in totaal. ,,We kunnen nog wel wat meer bekendheid gebruiken”, zegt De Lange.