Onvrede over kerstmarkt in kerk Etten-Leur

Voor Lady Bex uit Et­ten-Leur is hardcore draaien therapie

7 oktober ETTEN-LEUR - Rebecca Nuijten uit Etten-Leur klom zaterdag als Lady Bex op het podium tijdens Hardcore Fighters in Tilburg. Zij was de enige vrouwelijke dj in de line-up voor het festival, waarvan de opbrengst geheel ten goede kwam aan de kankerbestrijding.