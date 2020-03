Onverzekerd 130 km/u rijden waar 100 is toegestaan: man in Etten-Leur aan de kant gezet

Boek als ode aan zorgverle­ners in hospice: ‘Laatste, maar mooie fase in iemands leven’

14 maart ETTEN-LEUR - ,,Ik kruip zo in mijn eigen personages tijdens het schrijven, dat ik er last van kan hebben”, vertelt Mary van Duuren (56) uit Etten-Leur. Haar vierde boek, Paarse Harten, is deels geïnspireerd door Hospice Marianahof aan de San Francescolaan. ,,Het is de laatste, maar ook een mooie fase in iemands leven.”