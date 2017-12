Onveilig kruispunt bij Zwartenbergse molen in Etten-Leur op de schop

,,Welke maatregelen er genomen moeten worden op de kruispunten, daarover willen we met de provincie in gesprek."

Ongevallen

Eerder deze week hadden ambtenaren van de gemeente een afspraak met de provincie over onder meer het groot onderhoud aan de provinciale weg N389. ,,De provincie wilde weten wat we verbeterd wilden zien. We hebben daarop de kruising als onveilige locatie aangemerkt", laat een woordvoerder van de gemeente weten.

Verkeersonveilig

Die kruising is bij de provincie Noord-Brabant bekend als verkeersonveilig. ,,Om die situatie te verbeteren gaan we in 2018 een studie doen hoe dit knelpunt opgelost kan worden. We onderzoeken dan wat er nodig is om de verkeersveiligheid te verbeteren en nemen daar ook signalen uit de omgeving in mee", laat de woordvoerder van de provincie weten.