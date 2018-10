Ontwikkelaar Jan Voesenek uit Etten-Leur: ’Manier van werken in bouw moet radicaal anders’

Burgemees­ter is blij met inwoners die hun zegje komen doen in én over Et­ten-Leur

22 oktober ETTEN-LEUR - ,,Ik ben best enthousiast over de mensen die hier vanavond gekomen zijn. We hebben al een aantal keren aan de Etten-Leurenaren gevraagd om mee te komen praten. We moeten hier samen de schouders onder zetten en dat is nu gebeurd.”