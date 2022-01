‘Ontmoeting op recept’: zo wil Louis eenzaamheid onder ouderen aanpakken

Voor de meeste fysieke klachten waarmee artsen geconfronteerd worden is er naast advies wel een medicijn, maar voor het geestelijk welzijn van de patiënten waaraan eenzaamheid ten grondslag ligt, is niet zomaar een recept voorhanden.

In navolging op het landelijk project ‘Welzijn op recept’ stelde Louis Boumeester, voorzitter van wijkvereniging buurtbelang Banakkers en de werkgroep sociale en maatschappelijke aspecten, daarom een plan om de eenzaamheid in zijn wijk te bestrijden.

Isolement

Het wijkgebouw Ut Praotuis bruist in niet-corona-tijden van de activiteiten, meestal gratis, en heeft zijn deuren altijd wijd openstaan voor wijkbewoners die daaraan deel willen nemen. In de samenleving blijft echter altijd een groep van voornamelijk senioren buiten zicht, die mogelijk met drempelvrees kampen en daardoor in sociaal opzicht in een isolement kunnen geraken.

Quote Het wijkgebouw­bruist in niet-corona-tij­den van de activitei­ten en heeft zijn deuren altijd wijd openstaan voor wijkbewo­ners

Tijdens de bouw van gezondheidscentrum De Wiek, dat ruim een jaar geleden zijn deuren opende naast Ut Praotuis, werd al eens gesproken over een samenwerking tussen de huisartsenpraktijk en de wijkvereniging, om wijkbewoners uit hun huis te lokken en hun eenzaamheid voor een poosje achter zich te laten.

Folder

De ideeën kregen vaste vorm na overleg tussen Boumeester, de wijkmanager van de gemeente en huisarts Sebastiaan Haze die, volgens Boumeester, laaiend enthousiast zijn medewerking wilde verlenen. Het resultaat was de folder ‘Ontmoeting op recept’ die uitgereikt wordt tijdens een bezoek aan De Wiek.

Het beoogde doel is mensen ertoe over te halen een bezoekje te brengen aan Ut Praotuis. Is dat in eerste instantie iets te veel van het goede dan staat vrijwilliger en lid van de werkgroep sociaal maatschappelijke activiteiten Hans Deelen paraat met informatie over de activiteiten.

Bezoek

‘Hij kan u daarna uitnodigen om samen een keer naar Ut Praotuis te gaan. Hij kan er ook voor zorgen dat u thuis bezoek krijgt van een van onze andere vrijwilligers om daar eens een praatje mee te maken. U zit nergens aan vast’, luidt de tekst van de folder.

Deelen is telefonisch te bereiken op nummer 06 43276207, per mail via: hansdeelenprive@gmail.com of info@banakkers.nl.