Ontheffing voor activiteiten jongeren in Etten-Leur

COLUMN En kerst en kerst en kerst, dramde Tijs richting Depla, bij Op1

Een week of twee nadat Paul Depla in deze krant ideeën had gedropt over maatschappelijke aanpassingen aan het coronavirus, werd Hilversum wakker. Dus zat de burgemeester van Breda bij Op1. Om te praten over... ja, waarover eigenlijk?

15 december