Ons-West-Brabant wint op ervaring in Etten-Leur

Tegenkandiaat was Media4U, een nieuwkomer in omroepland met veelal Etten-Leurse mensen. Ons West-Brabant is een fusie tussen de omroepen uit bovengenoemde gemeenten. Meerdere fracties in Etten-Leur betreurden het dat beide omroepen niet willen samenwerken. ,,Dat is echt heel jammer. Ze kunnen elkaar versterken", stelde Ankie de Hoon (CDA). ,,Media4U is beter in online en andere nieuwe vormen van media. Ons West-Brabant heeft een ervaren club mensen. Logisch dat we nu daarvoor kiezen, een omroep die 24/7 radio kan maken." PvdA, VVD en APB denken er ook zo over. ,,We hopen dat de samenwerking alsnog komt. Media4U is vernieuwend, Ons-West-Brabant ervaren. Een goede combinatie", stelde PvdA'er Jeffrey Bakx.