Ons enige wapenfeit op het gebied van zonne-energie? Een dansend solarpoppetje van Donald Trump

Et­ten-Leur­se Basmala (13) voelt zich in haar rolstoel opgesloten in huis

7:03 ETTEN-LEUR - Mohamed Ahansal is ten einde raad. Voor zijn 13-jarige dochter Basmala die vanwege een spierziekte aan een rolstoel is gekluisterd, heeft hij alles over. Wat hij wil is haar geluk. Wat hij heeft is een conflict met de gemeente over een aangepaste woning, huurschuld vanwege dubbele woonlasten en een dochter die zich opgesloten voelt in huis.